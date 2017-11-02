Otomotivde teknolojiyi yakalamak için her adımı atacağız

Başbakan Yıldırım, "Ülkemizin ekonomik sıçramayı gerçekleştirebilmesi için önemli gördüğümüz yerli otomobil projesinin resmen başlangıcını yapmış oluyoruz."

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, yerli otomobil projesinin resmen başlangıcını yaptıklarını söyledi.



Projenin, Türkiye'nin ekonomik sıçramayı gerçekleştirebilmesi için önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, "Böylece yurt içinde ve dünya pazarında tercih edilebilen kendi ürünümüz, kendi akıl terimiz, alın terimiz bir otomobili üretmeyi inşallah kısa sürede başarmış olacağız. Bu doğrultuda otomotivde güncel teknolojiyi yakalamak için her adımı atacağız, atmaya kararlıyız."



"ARKASINDA KAPI GİBİ DEVLET VAR"



Türkiye'nin milli otomobilini yapacak imkanlara sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Türkiye'de esasen yerli, milli otomotiv yapacak mühendis de teknisyen de işçi de babayiğitler de var. Arkasında kapı gibi devlet var, hükümet var." dedi.



"TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIĞIMIZ SÜRECEK"



Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen askerlere rahmet dileyen Yıldırım, şunları kaydetti:



"Milletimize başsağlığı diliyorum. Ailelerin acılarını paylaşıyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar, Türkiye'nin düşmanı, bu milletin düşmanı, bu ülkenin bağımsızlığına, varlığına kasteden kim olursa olsun 80 milyonun duası ve desteği ile gereken karşılığı görecektir. Milletimizin ve ülkemizin beka sorunu olan bu terörle mücadelede kararlığımız artarak devam edecektir."



