Otomotivde ikinci en yüksek ihracat rekoru kırıldı

Türk otomotiv sektörü, 2016 yılında 23 milyar 889 milyon dolar ile tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığı 2008 senesinden (24,7 milyar dolar) sonraki en yüksek ikinci dış satım rakamına ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından derlenen bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü, 2016 yılında 186 ülke ve özerk bölge ile 12 serbest bölgeye, 2015'e kıyasla yüzde 12,9'luk artışla 23 milyar 889 milyon 626 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.



Türkiye'nin 2016'da yüzde 1,2'lik düşüşle 142 milyar 138 milyon dolar olarak kayıtlara geçen toplam ihracatından yüzde 16,8 ile en büyük payı alan otomotiv, bu dönemi de açık ara lider kapattı. Sektör, bu sonuçla arka arkaya 11. sektörel ihracat şampiyonluğuna imza attı.



Otomotivi, yüzde 11,9'luk pay ile "hazır giyim ve konfeksiyon", yüzde 9,8 ile "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörleri takip etti.



ARALIKTA AYLIK BAZDA YILIN EN YÜKSEK İKİNCİ ARTIŞI



Sektör, aralıkta ise yüzde 27,1 ile aylık bazda yılın en yüksek ikinci artış oranını yakaladı. 2015'in aralık ayında 1 milyar 847 milyon 538 bin dolar olan otomotiv ihracatı, 2016'nın aynı ayında 2 milyar 347 milyon 551 bin dolara yükseldi.



Yıla, ocak ayındaki yüzde 12,3'lük ihracat düşüşüyle başlayan sektör, dış satımını şubatta yüzde 16,6, martta yüzde 15,64 ve nisanda yüzde 11,49 artırdı. Mayısta ise yüzde 33,97 ile aylık bazda yılın en yüksek artış oranına ulaşan sektör, hızı azalsa da haziranda yüzde 8,2, temmuzda yüzde 5,21'lik ihracat artışına imza attı.



Ağustosta yeniden hızlanan ve yüzde 23,39 ile aylık bazda yılın en yüksek üçüncü artış oranını yakalayan otomotiv endüstrisi, dış satımını eylülde yüzde 3,7, ekimde yüzde 8,2, kasımda da yüzde 16,87 artırdı.



EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA



Otomotiv sektöründe en fazla ihracat, Almanya'ya yapıldı. Sektörün bu ülkeye ihracatı geçen yıl, 2015'e göre yüzde 20,07 artarak, 3 milyar 957 milyon 72 bin dolara çıktı.



Sektör ihracatının yüzde 48,97'lik rekor artışla 2 milyar 786 milyon 868 bin dolara ulaştığı İtalya, ikinci sırada yer aldı. İtalya'yı Fransa, İngiltere ve İspanya takip etti.