Türkiye otomotiv pazarının önü açık

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017'nin ilk çeyreğinde otomotiv ihracatında sağlanan önemli artışın bu yılki ekonomik büyümeye katkı bakımından kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından bu yıl 7'ncisi, "Otomotiv Perakendeciliğinde Sadakatin Gücü" temasıyla düzenlenen Otomotiv Kongresinin açılışında yaptığı konuşmada, otomotivin Türkiye ekonomisi içerisinde gün geçtikçe daha fazla önem kazanan bir sektör haline geldiğini söyledi.



Bakan Ağbal, 2002-2016 döneminde Türkiye otomotiv pazarının ortalama yüzde 13,4 büyüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:



"Aynı dönemde Türkiye ekonomisinin büyüme oranı yüzde 5,7. Yani otomotiv pazarı Türkiye ekonomisindeki büyümenin 2 katından daha fazla büyümüş. Bu şunu gösteriyor; otomotiv pazarını gelir esnekliği oldukça yüksek. O açıdan Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeler doğrudan otomotiv pazarını olumlu yönde etkiliyor."



Türkiye'de her bin kişiye 189 otomotiv düştüğünü ifade eden Ağbal, hem Avrupa hem de uluslararası karşılaştırmalarına göre Türkiye otomotiv pazarının henüz doygunluğa ulaşmamış, büyük fırsatlar barındıran, önü açık bir pazar olduğunu dile getirdi.



Ağbal, gelecek yıllarda artan kişi başı milli gelirle birlikte otomobil sahipliğinde de ciddi yükseliş olacağını, bunun da sektörün ileriye dönük projeksiyonlarını olumlu noktada tutmasına yol açtığını söyledi.



Türkiye'nin ürettiği otomotivin büyük ölçüde ihraç edildiğini ama iç pazarda farklı alt segmentlerde yerli ve ithal oranlarının değiştiğini bildirerek, "İç pazarda yıllar itibarıyla değişmekle birlikte yüzde 75-80 arası ithal edilen otomobiller satılıyor. İç pazarda yerlilik oranı düşerken, ithalat oranı artıyor. Ama bir taraftan da Türk otomotiv sektörü ciddi anlamda ihracatçı bir sektör. İkisini beraber düşündüğümüzde otomotiv sektörünün bize ciddi katkılar verdiğini söylemek gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Özellikle ihracat konusunda kendilerini sevindiren olumlu gelişmeler olduğunu anlatan Ağbal, şöyle devam etti:



"Özellikle 2016'da ve 2017'nin ilk çeyreğinde otomotiv ihracatında olağanüstü artışlar var. Bu artışlar da özellikle 2017 yılında ekonomik büyümeye katkı bakımından bizi son derece sevindiren gelişmeler. Mart ayında otomotiv ihracatında yüzde 26'lık artış meydana geldi. Bu da son derece önemli bir rakam. Özellikle Avrupa pazarındaki olumlu ekonomik gerçekleşmeler de buna ciddi destek veriyor."



"2017 YILINA İLİŞKİN BÜYÜME BEKLENTİMİZ 2016'DAN DAHA İYİ"



Maliye Bakanı Ağbal, orta ve uzun vadede derinden gelen yeni akımın, yaşlanma olgusu ve gelişmekte olan ülkelerdeki genç ve yetenekli nüfusu kendi ülkelerine çekebilme gayreti olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin de mutlaka genç ve yetenekli beyinleri dünyanın neresinde olursa olsun ülkeye çekmesi gerektiğini kaydetti.



Ağbal, göstergelerin, 2017 ilk çeyreğindeki büyüme rakamlarının, 2016'nın son çeyreğinden daha iyi olacağını yansıttığını belirterek, "2017 yılına ilişkin büyüme beklentimiz 2016’dan daha iyi. 2016 yılını takvim etkisinden arındırılmış haliyle yüzde 3,1 büyüme oranıyla kapattık. 2017’de büyüme oranının bu rakamdan daha yüksek olacağını söylüyoruz. İnşallah referandum sonrasında da ekonomideki belirsizliklerin ortadan kalkması nedeniyle yatırım tarafında önemli bir ivmelenme olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.



2017 yılında yatırım harcamalarında hızlı bir artış beklediklerine dikkati çeken Ağbal, gelecek dönemde otomotiv sektöründe pazarın 1 milyonu geçeceğini ifade etti.



Ağbal, otomotiv sektörünün kamu maliyesi ve bütçenin gelir tarafı için önemli bir kaynak olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



"Otomotiv kolay vergi topladığımız bir alan. Yüzde 100 kayıtlı bir sektör. 2016 yılında sadece otomotiv sektöründe 18,9 milyar liralık ÖTV topladık. ÖTV’den iyi vergi topladık. Sadece ÖTV değil, KDV olarak da en az 10-15 milyar lira topluyoruz. 2016 yılında yaklaşık 10 milyar lira motorlu taşıtlar vergisi topladık. Kabaca bir hesapla yaklaşık 10-15 milyar lira sosyal güvenlik primi geliri veya stopaj geliri var. Dolayısıyla sektör son derece bereketli. Bütçeye ve ekonomiye çok güçlü bir destek veriyor. Sonuçta topladığımız vergilerle bu yatırımları yapıyoruz. Siz vergilerin toplanmasına katkı sağlıyorsunuz, biz vatandaşın ödediği vergilerle bölünmüş yollar, otoyollar yapıyoruz. Vatandaş aldığı yeni araçlarla dümdüz yollarda gidebiliyor."