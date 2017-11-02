Otomotiv pazarı ekimde büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 büyüme kaydederek 91 bin 752 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 büyüme kaydederek 91 bin 752 seviyesinde gerçekleşti.



Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ekim ayında 2016'nın aynı ayına kıyasla yüzde 10,54 artarak 91 bin 752 oldu. Toplam pazarda, geçen yılın ekim ayında 83 bin araç satılmıştı.



Aynı dönemde, otomobil satışları yüzde 10,58 artarak 70 bin 488'e ulaştı. Geçen yılın ekim ayında 63 bin 746 otomobil satışı yapılmıştı.



Hafif ticari araç pazarında ekim 2016'da 19 bin 254 seviyesinde bulunan satışlar da bu yılın aynı döneminde yüzde 10,44 artarak 21 bin 264'e yükseldi.



TOPLAM PAZAR 10 AYLIK SÜREÇTE SINIRLI DARALDI



Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bu yılın ocak-ekim döneminde ise 719 bin 95 seviyesinde gerçekleşti. Toplam pazar, 719 bin 499 araç satılan 2016'nın ocak-ekim dönemine göre yüzde 0,06 daraldı.



3 BİN 252 HİBRİT OTOMOBİL SATILDI



Otomobil satışları, 2017'nin ekim sonu itibarıyla 1600cc altında yüzde 1,2, 1600-2000cc aralığında yüzde 2,1 ve 2000cc üstünde yüzde 49,3 azaldı. Bu dönemde 49 elektrikli ve 3 bin 252 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.



Otomobil pazarında, ekim sonunda ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 42,7 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 233 bin 360 satışla sahip oldu.



Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 59,5'e yükseldi.



ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, otomotiv sektörü toplam pazarının gelecek yıl 950 bin-1 milyon aralığında olmasının tahmin edildiğini belirtti.



