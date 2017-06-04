Otomotiv ihracatı mayısta yüzde 28 arttı

Otomotiv endüstrisinin mayıs ayı ihracatı yüzde 28,4 artarak 2 milyar 566 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) verilerine göre, otomotiv sektörü, mayısta aylık bazda şimdiye kadarki en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştı. Sektörün Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 20,6 olurken ocak-mayıs dönemi ihracatı da geçen yıla göre yüzde 24 artışla 11,8 milyar olarak gerçekleşti.



Otomotiv sektörünün ihracatı, mayıs ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 28,4 artışla 2 milyar 566 milyon dolara ulaştı.



BİNEK OTOMOBİLLERDE İHRACAT ARTIŞI YÜZDE 64



Söz konusu dönemde mal grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 64 artarak 1 milyar 94 milyon dolar, otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 6 artarak 815 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 14 yükselerek 432 milyon dolar ve otobüs minibüs midibüs ihracatı da yüzde 11'lik artışla 155 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Otomotiv yan sanayi ürün grubunda, ülke bazında dış satımda İspanya'ya yüzde 12, Polonya'ya yüzde 14, Rusya Federasyonu'na yüzde 46 artış olurken binek otomobil ürün grubunda ise İtalya'ya artış yüzde 67, Fransa'ya yüzde 51, Almanya'ya yüzde 57, İspanya'ya yüzde 78, ABD'ye yüzde 100 olarak kaydedildi.



Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en büyük pazar olan Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 89, Belçika'ya yüzde 52, Hollanda'ya yüzde 39 arttı. Otobüs, minibüs, midibüs ürün grubunda ise en büyük pazar olan Almanya ve Fransa'ya ihracat geçen yıla yakın seyrederken, İtalya'ya 17, Macaristan'a ise yüzde 69 yükseldi.



Mayıs ayında ülke bazında en büyük pazar Almanya'ya ihracat yüzde 20 artarak 402 milyon dolar olarak gerçekleşti. İkinci büyük pazar İtalya'ya yüzde 26 artışla 296 milyon dolar, Fransa'ya yüzde 22 artışla 266 milyon dolar oldu. İhracat Birleşik Krallık'a yüzde 31, İspanya'ya yüzde 44, ABD'ye yüzde 132, Belçika'ya yüzde 46, Slovenya ve Polonya'ya yüzde 60 arttı. İsrail'e ise ihracat yüzde 11 geriledi.



Türkiye otomotiv endüstrisinin ülke grubu bazında en büyük pazarı AB'ye ihracat yüzde 28 yükselerek 2 milyar doları bulurken, AB toplam ihracattan yüzde 78 pay aldı. Alternatif pazarlardan Amerika ülkelerine ise ihracat artışı yüzde 64, eski doğu bloku ülkelerine yüzde 59, Asya Okyanusya ülkelerine yüzde 78 olarak gerçekleşti.



BİNEK OTOMOBİL GRUBU BELİRLEYİCİ OLDU



OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, binek otomobil ürün grubundaki yüzde 64'lük artışın mayıs ayı performansında temel belirleyici olduğunu bildirdi.



Tüm ana ihracat kalemlerinde ihracat artışı kaydettiklerini belirten Sabuncu, "Binek otomobiller ürün grubu bazında, en büyük ilk üç pazarımız olan Almanya'ya yüzde 57, İtalya'ya yüzde 67 ve Fransa'ya yüzde 51 artış gerçekleşti. Ayrıca mayısta en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin tamamına çift haneli ihracat artışı görüldü." ifadelerini kullandı.