Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Erzincan’da bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusunun kurtarılması için itfaiye ekipleri büyük çaba gösterdi.

Erzincan’da bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından uzun çabaların ardından kurtarıldı.



Atatürk Mahallesi'nde bulunan Türk Telekoma ait otoparkta park halindeki otomobilinin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan Serhat Türkeri (29), bir süre kendi imkanları ile hayvanı çıkarmaya çalıştı. Uğraşlarına rağmen kediyi çıkarmayı başaramayan sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.



İtfaiye ekipleri de kediyi, yakın bir iş yerinden aldıkları peyniri kullanarak çıkarmaya çalıştı. Bu yolla başarılı olamayan ekipler, daha sonra kriko ile kaldırdıkları aracın altına girerek kediyi bulunduğu yerden kurtardı.