Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, alışveriş merkezinin otoparkındaki aracın içinde mahsur kalan 1,5 yaşındaki oğlunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilde mahsur kalan 1,5 yaşındaki bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, İzmit'teki bir alışveriş merkezine giden İ.B, otomobilini otoparka park ederek, eşiyle araçtan indi.



Bu sırada, içinde çiftin 1,5 yaşındaki oğulları Berat'ın bulunduğu otomobilin kapıları içeriden kilitledi. Aracın kapılarını açamayan çift, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin sürücü kapısının camını kırarak çocuğu araçtan çıkardı.



Ağlayan bebek, annesi tarafından sakinleştirildi.