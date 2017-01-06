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06 Ocak 2017 18:27 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2017 18:33

Otomobil ve hafif ticari araç satışları 2016'da rekor kırdı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2016'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,6 büyümeyle 983 bin 720'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek satış rakamını gördü.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları 2016'da rekor kırdı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2016'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,62 büyüyerek 983 bin 720 seviyesine yükseldi. 2015 yılında 968 bin 17 aracın satıldığı toplam pazarda 2016'da yeni bir rekor kırıldı.

Geçen yıl 2015'e göre otomobil satışları yüzde 4,32 artarak 756 bin 938'e çıkarken, hafif ticari araç satışları yüzde 6,45 azalarak 226 bin 782'ye geriledi.

2016 yılı aralık ayında ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 9,13 daralarak 141 bin 912 oldu. 2015 yılının aynı ayında toplam pazarda 156 bin 173 araç satılmıştı.

Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,51 azalarak 108 bin 44 seviyesinde gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı ise aralık ayında 2015'in aynı ayına kıyasla yüzde 19,04 küçülmeyle 33 bin 868 seviyesine düştü.

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2016 yılı aralık ayı sonu itibarıyla motor hacmi 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 4,92 artış olurken, 1600-2000cc aralığındaki otomobillerde yüzde 2,53, 2000cc üstü otomobillerde yüzde 35,73 azalış izlendi. Geçen yıl 44 elektrikli ve bin 10 hibrit otomobil satışı yapıldı.

Geçen yıl otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 44,57 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 337 bin 375 adetle sahip oldu.

Aralık ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,51'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 57,27'ye yükseldi.

2016 yılında otomobil pazarının yüzde 81,85'ini yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre en yüksek rakama yüzde 49,88 pay ve 377 bin 549 satışla C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 47,86 pay, 362 bin 292 adetle yine sedan otomobiller oldu.

Geçen yıl hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 70,69 pay ve 160 bin 310 adetle van ulaşırken, ardından yüzde 11,58 pay ile kamyonet (26 bin 259 adet), yüzde 8,84 pay ile minibüs (20 bin 37 adet), yüzde 8,9 pay ile pick-up (20 bin 176 adet) yer aldı.

2016 yılı ocak-aralık döneminde markaların satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 0 634 634 0 0 0 0 634 634
ASTON MARTİN 0 29 29 0 0 0 0 29 29
AUDI 0 22.005 22.005 0 0 0 0 22.005 22.005
BENTLEY 0 9 9 0 0 0 0 9 9
BMW 0 27.166 27.166 0 0 0 0 27.166 27.166
CHERY 0 144 144 0 0 0 0 144 144
CITROEN 0 17.041 17.041 1.493 6.884 8.377 1.493 23.925 25.418
DACIA 0 42.107 42.107 0 5.422 5.422 0 47.529 47.529
DS 0 400 400 0 0 0 0 400 400
FERRARI 0 18 18 0 0 0 0 18 18
FIAT 49.266 3.103 52.369 47.852 5.885 53.737 97.118 8.988 106.106
FORD 7.917 33.453 41.370 63.356 4.878 68.234 71.273 38.331 109.604
GEELY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HONDA 11.787 8.714 20.501 0 0 0 11.787 8.714 20.501
HYUNDAI 23.055 26.463 49.518 0 2.244 2.244 23.055 28.707 51.762
INFINITI 0 120 120 0 0 0 0 120 120
ISUZU 0 0 0 2.359 1.055 3.414 2.359 1.055 3.414
IVECO 0 0 0 0 2.175 2.175 0 2.175 2.175
JAGUAR 0 481 481 0 0 0 0 481 481
JEEP 0 2.192 2.192 0 0 0 0 2.192 2.192
KARSAN 0 0 0 1.693 0 1.693 1.693 0 1.693
KIA 0 14.398 14.398 0 3.952 3.952 0 18.350 18.350
LAMBORGHINI 0 7 7 0 0 0 0 7 7
LANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAND ROVER 0 2.108 2.108 0 0 0 0 2.108 2.108
LEXUS 0 64 64 0 0 0 0 64 64
MASERATI 0 72 72 0 0 0 0 72 72
MAZDA 0 1.427 1.427 0 0 0 0 1.427 1.427
MERCEDES-BENZ 0 32.666 32.666 0 8.070 8.070 0 40.736 40.736
MINI 0 1.688 1.688 0 0 0 0 1.688 1.688
MITSUBISHI 0 709 709 497 3.533 4.030 497 4.242 4.739
NISSAN 0 30.513 30.513 0 1.540 1.540 0 32.053 32.053
OPEL 0 55.471 55.471 0 0 0 0 55.471 55.471
OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEUGEOT 0 25.440 25.440 1.721 8.402 10.123 1.721 33.842 35.563
PORSCHE 0 827 827 0 0 0 0 827 827
PROTON 0 51 51 0 0 0 0 51 51
RENAULT 64.194 42.422 106.616 0 15.091 15.091 64.194 57.513 121.707
SEAT 0 20.637 20.637 0 0 0 0 20.637 20.637
SKODA 0 28.876 28.876 0 0 0 0 28.876 28.876
SMART 0 192 192 0 0 0 0 192 192
SSANGYONG 0 507 507 0 254 254 0 761 761
SUBARU 0 1.584 1.584 0 0 0 0 1.584 1.584
SUZUKI 0 3.931 3.931 0 0 0 0 3.931 3.931
TATA 0 0 0 0 9 9 0 9 9
TOYOTA 35.674 11.513 47.187 0 5.645 5.645 35.674 17.158 52.832
VOLKSWAGEN 0 101.763 101.763 0 32.772 32.772 0 134.535 134.535
VOLVO 0 4.100 4.100 0 0 0 0 4.100 4.100
TOPLAM 191.893 565.045 756.938 118.971 107.811 226.782 310.864 672.856 983.720

Etiketler: otomobil satışlarıticari hafif araçlar


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