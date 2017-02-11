Otomobil uygulama noktasında polise çarptı
Kütahya'da, uygulama noktasında görev yaparken otomobilin çarptığı polis memuru ağır yaralandı.
Yusuf İ. idaresindeki 43 AG 753 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı karayolundaki uygulama noktasında araç kontrolü yapan polis memuru Abdullah Mayır'a çarptı.
Kazada ağır yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik, hastaneye gelerek polis memurunun durumu hakkında bilgi aldı.
Sürücü Yusuf İ. gözaltına alındı.