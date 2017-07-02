Otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 6 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı 4 yaya ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir yönünden şehir merkezine giden Mehmet Acar (25) idaresindeki 07 HSN 35 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, kaldırımda yürüyen Oğuzhan Sevik (25), Selen Top (31), Hatice Başoğlu (20) ve Büşra Başoğlu'na (31) çarptı. Kazada, sürücü Acar ile Hatice Selvet Aşık (19) da yaralandı.



Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.