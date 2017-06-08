Otomobil ihracatı yüzde 77 arttı

Otomobil ihracatı yılın ilk beş ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 77 artarak 5 milyar 69 milyon dolar oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) açıklamasına göre, ocak-mayıs döneminde toplam otomotiv üretimi 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 22, otomobil üretimi ise yüzde 41 arttı. Bu dönemde, toplam üretim 728 bin, otomobil üretimi ise 507 bin adet düzeyinde gerçekleşti.



Ocak-mayıs döneminde toplam pazar yüzde 9 daralarak 325 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 10 daraldı ve 240 bin adet oldu.



Söz konusu dönemde ticari araç grubunda üretim yüzde 6 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 7 azalırken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 12 arttı. Aynı dönemde ticari araç pazarı yüzde 4 daralırken, hafif ticari araç grubunda yüzde 3, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 19 gerileme görüldü.



İHRACATTA ÖNEMLİ ARTIŞ



Ocak-mayısta 2016'nın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 32 artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 54 yükseldi. Bu dönemde, toplam ihracat 598 bin, otomobil ihracatı ise 425 bin adet düzeyinde gerçekleşti.



Toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 23, avro bazında yüzde 28 arttı. Toplam otomotiv ihracatı 12 milyar 4 milyon dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 77 artarak 5 milyar 69 milyon dolar oldu.



Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 84 artarak 4 milyar 717 milyon avro seviyesine yükseldi.