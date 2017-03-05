Otomobil fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir otomobil fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Kartepe ilçesinde otomobil üretimi yapılan fabrikada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Yangının yayılmasını engellemek için tedbir alan itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.



Fabrikanın bulunduğu yol trafiğe kapatılırken, bölgede önlem amaçlı çok sayıda ambulans bekletiliyor.