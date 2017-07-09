Otomatik BES'teki birikim 6 ayda 600 milyon lirayı aştı

Sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulan BES'e yılbaşı itibarıyla kademeli geçiş ile otomatik dahil olan 2,5 milyondan fazla katılımcı 6 ayda 600 milyon 136 bin 238 lira biriktirdi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) otomatik dahil olan 2,5 milyondan fazla katılımcı 6 ayda 600 milyon 136 bin 238 lira biriktirdi.



Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini ve yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen BES, 14'üncü yılına doğru emin adımlarla ilerliyor.



Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES temel göstergeleri" ve "Otomatik katılım temel göstergeleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.



BES'e kademeli otomatik katılım kapsamında ilk aşamada bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de sisteme girerken, 100-250 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılım sağladı.



KATILIMCI SAYISI 2,5 MİLYONA ULAŞTI



AA muhabirinin EGM otomatik katılım temel göstergeleri verilerinden derlediği bilgilere göre, BES'e yılbaşından sonra otomatik olarak katılanların sayısı 30 Haziran itibarıyla 2 milyon 515 bin 627 olarak kayıtlara geçti.



Aynı dönemde çalışanların fon tutarı 600 milyon 136 bin 238 lira oldu. Yılbaşından bu yana BES'e en yüksek katılım nisan ayında 1 milyon 300 bini aşkın memurun sisteme katılmasıyla gerçekleşmişti.



KATILIMCI SAYISI 7 MİLYONA DAYANDI



BES temel göstergelerine göre ise 30 Haziran itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 811 bin 854 oldu.



Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 60 milyar 732 milyon 398 bin 129 lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 9 milyar 7 milyon 93 bin 159 lira olarak gerçekleşti.



Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 69 milyar 739 milyon 491 bin 288 lira olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tarih itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 55 bin 535'e dayandı.



Bu arada, kademeli geçişte mahalli idareler ve KİT'ler ile 50-100 çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2018'de, 10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz 2018'de, 5-10 çalışanı olan özel sektör ise 1 Ocak 2019’dan itibaren BES'li olacak.



