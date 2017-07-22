İstanköy'den 46 kişi daha getirildi

Ege Denizi'nde meydana gelen depremde Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda bulunan 46 kişi feribotla Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.

İstanköy Limanı'ndan 46 kişiyi alan "Asım Kaptan" adlı feribot, Bodrum'daki limana yanaştı. Feribottan inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.



Depreme İstanköy'de yakalanan Ozan Erzincanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok şiddetli sallandıklarını söyledi.



İzmir'de yaşadığını ifade eden Erzincanlı, "Daha önce birkaç deprem yaşamıştım buna benzer ama bu çok şiddetli ve farklıydı. Deprem Kos'ta büyük yıkıma yol açtı. Kaleport denilen alanda yıkılan yerler var. Ada'nın özellikle Bodrum'a bakan tarafında büyük hasarlar söz konusu." dedi.



Erzincanlı, İstanköy'ün özellikle turizm bölgesinde büyük sıkıntılar olduğunu ve tahribat oluştuğunu dile getirdi.



"OTELİN RESMEN YÜRÜDÜĞÜNÜ HİSSETTİK"



Deprem sırasında bina içerisinde olduğunu belirten Erzincanlı, "Otelin resmen yürüdüğünü hissettik. Depremin ardından tsunami meydana geldi. Otelin içine kadar su doldu. Bir cami minaresi yıkıldı. Genellikle Türkiye'den gelen turistler o camiyi ziyaret ediyordu. Bir vatandaşımız orada hayatını kaybetti." diye konuştu.



Gizem Tak da şiddetli gürültüyle büyük bir deprem yaşadıklarını söyledi.



Bir anda kaos olduğunu belirten Tak, "Herkes çok panik yaptı. Ada toparlanmaya çalışıyor. Tarihi eserlerde tahribat var. En kötüsü de iki insanın ölmesi. Yaralanan çok oldu. Çok güzel bir adanın böyle bir yıkım yaşaması bizi derinden sarstı. Depremin olmasıyla birçok kişi adadan ayrılmak istedi. Ben görmedim ancak tsunamiyi görenler çok büyük şok yaşamışlar." dedi.