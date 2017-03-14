ÖSYM'den KPSS ücretlerine ilişkin açıklama

ÖSYM'den, 2017 KPSS kılavuzunda kamuoyuna açıklanan test bazlı ücretlendirme konusunun yeniden değerlendirilerek 27 Mart 2017 tarihinden önce adaylara duyurulacağı bildirildi.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 2017 yılına kadar her biri beşer testten oluşan, kaç teste cevap verdiğine bakılmaksızın adaylara aynı kitapçığın verilip aynı süre tanınarak iki oturum şeklinde yapılan KPSS alan bilgisi sınavlarının bu yönüyle her zaman eleştirildiği, adaylar ve sınav görevlileri tarafından sürekli şikayet konusu edildiği anımsatıldı.



Açıklamada, 2017 yılı itibarıyla yürürlüğe giren mevzuat değişikliği ile söz konusu eleştirilerin de göz önünde bulundurularak, KPSS alan bilgisi sınavlarında birçok iyileştirme yapıldığı vurgulanarak, ekonometri testinin ağırlıklı olduğu puan türünün, kurumlar tarafından kullanılmaması nedeniyle sınav kapsamından çıkarıldığı, geri kalan dokuz testin hepsinden belirli pay alan puan türlerinin sadeleştirilerek en fazla beş alan testine katılmayı gerektiren yeni puan türlerinin belirlendiği bildirildi.



Alan testlerinin soru sayılarının üçte bir oranında artırılarak her bir alanda kapsam geçerliliğinin genişletildiği belirtilen açıklamada, bu çerçevede sınav sürelerinin de kısaltılarak yeniden belirlendiği ve sınavların aynı hafta sonu cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum olarak düzenlendiği aktarıldı.



Adayların, sadece puanını kullanacakları testlere katılmalarına imkan vermek amacıyla sınav saatlerinin de her bir test için farklılaştırıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Adaylar ve ilgili kamuoyunca memnuniyetle karşılandığı gözlenen tüm bu iyileştirmelerin, sınavların cumartesi ve pazar günleri dört oturum olarak yapılacak olması nedeniyle ortaya çıkan maliyet artışının sınav ücretlerine yansıtılması sonucu meydana gelen tartışmaların gölgesinde kaldığı, tek teste giren ile beş teste giren adaylara sınav maliyetlerini doğru yansıtmayı amaçlayan bu test bazlı ücretlendirmenin, sanki katıldığı teste bakılmaksızın tüm adayların sınav maliyetlerini kat kat artırdığı biçiminde algılandığı görülmüştür.



Dün 2017 KPSS kılavuzunda kamuoyuna açıklanan tüm bu iyileştirmeler korunarak sadece test bazlı ücretlendirme konusu ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirilecek, yeni ücretler KPSS Alan Bilgisi sınav başvurularının başlayacağı 27 Mart 2017 tarihinden önce adaylara duyurulacaktır."