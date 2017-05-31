ÖSYM'den adaylara uyarı

ÖSYM adaylara, kurumun "osym.gov.tr" kurumsal internet sitesi dışında "gov.tr" uzantılı olmayan hiçbir taklit adrese giriş yapmamaları ve kimlik bilgilerini paylaşmamaları uyarısında bulundu.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Değerli adaylar, osym.gov.tr adresli kurumsal internet sitemiz olup, gov.tr uzantılı olmayan hiçbir taklit adrese giriş yapmayınız, itibar etmeyiniz ve kimlik bilgilerinizi paylaşmayınız." ifadeleri kullanıldı.



LYS GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI



Üniversite adaylarının gireceği Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) giriş belgeleri erişime açıldı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10, 11, 17 ve 18 Haziran'da yapılacak LYS'ye başvuran adayların, sınavlara girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.



Sosyal bilimler sınavı (LYS-4) 10 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da, matematik sınavı (LYS-1) 11 Haziran Pazar günü saat 10.00'da, fen bilimleri sınavı (LYS-2) 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da, yabancı dil sınavı (LYS-5) aynı gün saat 14.30'da, edebiyat-coğrafya sınavı (LYS-3) ise 18 Haziran Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.



Adayların, saat 10.00'da başlayacak sınavlarda saat 09.45'ten, saat 14.30'da başlayacak LYS-5'te ise saat 14.15'ten sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunuldu.



