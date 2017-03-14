ÖSYM'den '09.45' açıklaması

ÖSYM Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, geçen yıl aralık ayında alınan bir kararla 2017 başından itibaren yapılacak bütün sınavlarda, binalara girişlerin sınavdan 15 dakika önce sonlandırılmasına karar verildiğini bildirdi.

ÖSYM Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden, geçen yıl aralık ayında alınan bir kararla 2017 başından itibaren yapılacak bütün sınavlarda, binalara girişlerin sınavdan 15 dakika önce sonlandırılmasına karar verildiği anımsatılarak, bu kural değişikliğinin, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesinde duyurulduğu, ayrıca adayların sınava giriş belgelerine uyarı olarak işlendiği bildirildi.



ÖSYM Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, önceki yıllarda yapılan sınavlardan gelen geri bildirimler üzerine, geçen yıl aralık ayında alınan bir kararla 2017 başından itibaren yapılacak bütün sınavlarda, binalara girişlerin sınavdan 15 dakika önce sonlandırılmasına karar verildiği hatırlatıldı.



Yapılan bu kural değişikliğinin YGS öncesinde duyurulduğu ve basın yoluyla adaylara ve kamuoyuna sürekli hatırlatma yapıldığı aktarılan açıklamada, "Ayrıca kural değişikliği, adayların sınava giriş belgelerine uyarı olarak işlenmiştir. YGS giriş belgesi çıktısı alınırken bilgisayar ekranında yapılan uyarı ile tüm adayların kuraldan haberdar olması sağlanmıştır." değerlendirmesi yapıldı.



"09:45" KURALININ GEREKÇESİ



ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, "09.45" kuralının gerekçesine de yer verildi.



Geçmiş yıllarda adayların, sınav başlama saatinden sonra binaya gelmeleri ve geç kalma telaşından dolayı üst arama işlemlerinin yeterince yapılamadığı, bu nedenle kol saati, cep telefonu ve metal eşya gibi sınava getirilmesi yasak eşyalar nedeniyle bir çok adayın sınavının kamera kayıtları izlenerek geçersiz sayıldığı aktarıldı.



Sınav salonlarına adayların kimlik kontrolü yapılarak alınması, salon başkanının adaylara sınav kurallarını hatırlatması, salonda yoklama yapılması, salon tutanaklarında adaya ilişkin yere karekod yapıştırılması gibi, sınav öncesi işlemlerin zaman aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Salonda sınava giren adayların sayısına bağlı olarak, sınav öncesi kurallara ilişkin duyurular ve sınav öncesi gözetmenlerin yapacakları işlemler 10-15 dakika arasında bir zaman almaktadır. Salona zamanında gelmeyen adaylar, hem salonda hatırlatılan kuralları duymamış olmakta hem de salon görevlilerinin ve kendilerinin yapacakları işlemlerin hatalı veya eksik yapılmasına, geç gelen adayların yanlış salon veya sırada sınava girmelerine ve diğer adayların dikkatlerinin dağılmasına neden olmaktadırlar.



Yukarıdaki gerekçeler, sınav başlama saatinden 15 dakika öncesinde binaya girişin tamamlanmış olmasını zorunlu kılmıştır."