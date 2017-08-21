ÖSYM Başkanı Demir istifa etti!

ÖSYM Başkanı Ömer Demir istifa ettiğini açıkladı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Profesör Ömer Demir görevinden istifa ettiğini açıkladı.



ÖSYM merkezinde basın toplantısı düzenleyen Demir "Görevden ayrılma talebini ilgili makama sundum" dedi.



SEBEBİNİ AÇIKLADI



Demir açıklamasında "İlgili personelin kasıt taşımayan dikkatsizlikleri sonucu ortaya çıkan yerleştirme hatası nedeniyle ÖSYM'nin kurum olarak tartışılmasının önüne geçmek maksadıyla görevden ayrılma talebimi ilgili makama bugün itibarıyla sunmuş bulunmaktayım" ifadelerine yer verdi.