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21 Ağustos 2017 19:08 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2017 19:11

ÖSYM Başkanı Demir istifa etti!

ÖSYM Başkanı Ömer Demir istifa ettiğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Demir istifa etti!

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Profesör Ömer Demir görevinden istifa ettiğini açıkladı.

ÖSYM merkezinde basın toplantısı düzenleyen Demir "Görevden ayrılma talebini ilgili makama sundum" dedi.

SEBEBİNİ AÇIKLADI

Demir açıklamasında "İlgili personelin kasıt taşımayan dikkatsizlikleri sonucu ortaya çıkan yerleştirme hatası nedeniyle ÖSYM'nin kurum olarak tartışılmasının önüne geçmek maksadıyla görevden ayrılma talebimi ilgili makama bugün itibarıyla sunmuş bulunmaktayım" ifadelerine yer verdi.

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