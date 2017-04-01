ÖSO, Suriye çölünü DEAŞ’tan temizliyor

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye’nin güneyindeki yaklaşık 2 bin 500 kilometrekarelik çöl bölgesini DEAŞ’tan aldı. Muhaleflerin operasyonu sürüyor.

ÖSO grupları, geçen hafta ülkenin güneyinde başkent Şam’ın Kalamun bölgesi ile Süveyda ilinin doğusunda başlattıkları operasyona devam ediyor.



Operasyona Şehid Ahmed Abdu Tugayı ile öncülük eden askeri gruplardan Usud’uş Şarkiyye, sosyal medya aracılığıyla gelişmeleri duyurdu.



Açıklamaya göre, muhalifler son bir haftada Mihsa bölgesinde birçok tepeyle Dirae Diyyase, Sakiye, Şıvan bölgesinde Bir el-Avra, Bir el-Kanyat, Recm Devle, Asfar, Rahil Okulu, Bir Kasab, Dekva ve Mekhul Dağı’nı ele geçirdi.



AA’nın harita alan hesaplamasına göre, ÖSO’nun güneyde son 1 haftada teröristerden arındırdığı alan, 2 bin 488 kilometrekare büyüklüğe sahip.



Devrim Komandoları Ordusu, İslam Ordusu, Şehit Ahmed El Abdu, Şüheda Karyatayn Tugayı, Ahrar Aşair, Usud’uş Şarkiye gruplarının katıldığı operasyon çöl bölgesinden kuzeye doğru ilerliyor.



AA muhabirine internet üzerinden ses kaydı göndererek açıklama yapan Usud’uş Şarkiyye komutanı Ebu Barazani, hedeflerinin DEAŞ'ı bölgeden uzaklaştırıp Şam kırsalında Beşşar Esed rejimi ile DEAŞ kuşatmasında bulunan Kalamun'u kurtarmak olduğunu belirtti.



Suriye’nin güneyinde geçen sene operasyonlara başlayan ÖSO grupları Humus’un çöl bölgesinde, Irak’a açılan Tanif sınır kapısını kontrollerine almıştı. Muhalifler, ardından Süveyda ve Doğu Kalamun bölgesine ulaşmıştı. ​



ÖSO gruplarının Türk Silahlı Kuvvetleri desteğiyle 24 Ağustos 2016-31 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı'nda da ülkenin kuzeyindeki 2 bin 40 kilometrekarelik Azez-Bab-Cerablus üçgeni, terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK'dan arındırılmıştı.