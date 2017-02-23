ÖSO birlikleri Bab'ın alınmasını kutladı

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinin merkezini ele geçirmesinin ardından kentte kutlama yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinin merkezini ele geçirmesinin ardından kentte kutlama yaptı.



TSK DESTEKLİ ÖSO, BAB İLÇE MERKEZİNİ ELE GEÇİRDİ



Bab'ın merkezinin DEAŞ'tan alınmasının ardından ilçe merkezinde toplanan ÖSO'ya bağlı birlikler, silahla havaya ateş açarak sevinç gösterisinde bulundu.



Bazı ÖSO mensupları, ilçe merkezinde şükür namazı kılarken, ilçe merkezinde konvoy oluşturan ÖSO birlikleri, Mari ilçesine kadar araçlarla kutlama turu attı.



İlçe merkezinin tamamını terör örgütü DEAŞ'tan kurtaran TSK destekli ÖSO, ilçede DEAŞ'ın döşediği mayın ve diğer bomba düzeneklerini dedektör ile temizlemeye devam etti.



ÖSO birliklerinin saha komutanlarından Ahmed Ali, "Terör örgütleri Suriye'den de temizlenecek. Ülkemiz en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacak. Bugün de Bab ilçesinin terör örgütlerinden kurtarılmasını birlik olarak kutladık.''ifadelerini kullandı.



BAZI AİLELER EVLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI



Bab'da kalan az sayıda sivilden biri olan Şerif Akil yaptığı açıklamada, çatışmalardan dolayı evlerin yıkıldığını söyledi. ÖSO birliklerinin dedektör ile mayın tarama çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Akil, çatışmalardan dolayı ilçeden çıkan bazı ailelerin evlerine dönmeye başladığını kaydetti.



Akil, ''Allah Özgür Suriye ordusundan razı olsun. İyi ki ÖSO buraya geldi. Çok şükür ilçemiz terör örgütlerinden arındırıldı. Çatışmalar bitti ve rahat bir nefes aldık." dedi.