ÖSO, Bab'da iki köyü PYD/PKK'dan kurtardı

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Halep'in Bab ilçesindeki çatışmalarda terör örgütü PYD/PKK'dan iki köyü kurtardı.

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) saha komutanlarından Muhammed Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhalif birliklerin Bab ilçesinin doğusunda Tel Tuveyran ve Kaarat köyünün kontrolünü PYD/PKK'dan aldığını söyledi.

"DEAŞ, PYD İLE REJİM GÜÇLERİ İTTİFAK HALİNDE"



Söz konusu köylerin çevresinde yoğun çatışmaların yaşandığını ifade eden Hatib, "Burada DEAŞ, PYD ile rejim güçleri ittifak halinde. DEAŞ, PYD ve rejimle çatışmadan köyleri ve beldeleri bırakıp çekiliyor'' dedi.



Rejim güçleri, önceki gün Bab'ın doğu kesimlerinde terör örgütü DEAŞ'ın çekildiği yerlere ulaşarak PYD/PKK kontrolündeki Münbiç'e ulaşmıştı.



Böylece, Fırat Kalkanı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu tarafından ele geçirilen Bab ilçesinin güneyine konuşlanan rejim güçleri, Rakka’ya giden güzegahı kesmişti. Rejim güçleri, ÖSO’nun harekata devam etmesine engel olmak için DEAŞ’la arasına tampon bölge oluşturmuştu.