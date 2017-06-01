Osmanlı'yı okulun koridorlarına çizdikleri resimlerle tanıtacaklar

Osmaniye'de lise öğrencileri, Osmanlı Devleti'nin gelecek kuşaklar tarafından tanınması için okulun koridorlarına, padişahların da bulunduğu 134 resim çizdi.

Osmaniye'de lise öğrencileri, Osmanlı Devleti'nin gelecek kuşaklar tarafından tanınması için okulun koridorlarına, padişahların da bulunduğu 134 resim çizdi.



Adını Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk padişahı olan Osman Gazi'den alan Kadirli Osman Gazi Anadolu Lisesi'ndeki 20 öğrenci, 2 yıl süren çalışmayla Osmanlı padişahları ile çeşitli kültür ve motifleri okulun koridorlarına işledi.



Görsel Sanatlar öğretmeni Fatih Contarlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin 3 katlı okulun her katını spor, sanat ve kültür katı olarak ayırdığını söyledi.



Osmanlı Devletinin birçok devleti tarih, kültür ve edebiyat olarak etkilediğini ifade eden Contarlı, şöyle konuştu:



"Okulumuzun adı olan Osman Gazi Anadolu Lisesi'nden esinlenerek böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. 20 öğrencimizle yaklaşık 2 yıllık bir çalışmayla Osmanlı'nın kültür, edebiyat, bilim, sanat ve spora verdiği önemi ele aldık. 3 katlı okulumuzun koridorlarına 134 tane içerisinde Osmanlı padişahlarının bulunduğu resim çizdik. Her katta 12 padişahın resmi var. Öğrencilerimizin alın teriyle yapılan bu çalışmanın kendilerinden sonra gelecek öğrencilere ışık tutacağını düşünüyoruz."