Osmanlıspor UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmandaki 0-0'lık maçın rövanşında Olympiakos'a 3-0 yenilerek, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmandaki 0-0'lık maçın rövanşında Olympiakos ile karşılaştı.



Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünde her iki takımın da çabası gol getirmedi ve ilk devre golsüz berabere sona erdi.

İkinci yarı



Konuk ekip ikinci yarıya golle başladı.



Olympiakos, 47. dakikada Ansarifard'ın attığı golle 1-0 öne geçti.



Karşılaşmanın 70. dakikasında konuk ekipten Elyounoussi skoru 2-0 yapan golü attı.



86. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ansarifard skoru 3-0 yaptı.



Maçta başka gol olmadı ve Olympiakos sahadan 3-0 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Osmanlıspor UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.