Osmanlıspor'da istifa şoku

Süper Lig'in ilk 5 haftasında aldığı bir puanla son sırada bulunan Osmanlıspor'un teknik direktörü Bülent Uygun istifa etti.

Uygun, yaptığı yazılı açıklamada, 3 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen kulübün menfaatleri gereği, takımın eski günlerine dönmesi için istifa kararı aldığını belirterek, "Bu değerli camianın geleceği için celladına aşık biri olarak ayrılmak en hayırlısı olacaktır düşüncesindeyim. Değerli başkanım ve büyük Osmanlıspor camiasından özür dileyerek ayrılıyorum." ifadelerine yer verdi.



Başkent ekibine sezon başında gelen 46 yaşındaki teknik direktör şunları kaydetti:



"Bazen bir şeyi çok istersin, olmaz... Hatta bazen bir şeyi ilk defa bu kadar çok istersin. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırsın olmaz. Çalışıp çabalarsın olmaz, dua edersin olmaz, tevekkül edersin olmaz. Ne yaparsan yap, olmadı mı olmaz! Olmadı mı zorlamayacaksın diye bir şey yok. Zorlayacaksın. Olmuyorsa vakti değildir, hakkın değildir. Olmuyorsa hakkında hayırlı değildir. Küsmeden, isyan etmeden sabredeceksin. Çünkü hayatta en güzel, en değerli olan zor olandır. Ben de bugün bu değerli camianın geleceği için celladına aşık biri olarak ayrılmak en hayırlısı olacaktır düşüncesindeyim. Değerli başkanım ve büyük Osmanlıspor camiasından özür dileyerek ayrılıyorum. Bu kararın, hem camiamız hem de kendim için hayırlı olmasını dilerim. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Saygılarımla."