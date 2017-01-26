Osmanlıspor'a Brezilyalı orta saha

Başkent ekibi, son olarak El Ehli forması giyen 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Luiz Carlos ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Carlos'u transfer etti.



Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere üç kulvarda mücadele eden başkent ekibi, orta sahasını 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu Luiz Carlos ile güçlendirdi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından El Ehli'nin formasını giyen Luiz Carlos ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.



Brezilyalı futbolu, kariyerinde sırasıyla Freamunde, Paços Ferreira, Braga ve El Ehli takımlarında oynadı.



Transfer çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, şu ifadeleri kullandı:



"Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda transfer komitemiz çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Kadromuzu koruyarak üstüne birkaç takviye yapmayı planlıyorduk, nitekim öyle de oldu. Geçtiğimiz günlerde golcü oyuncu Thievy Bifouma'yı renklerimize bağlamıştık. Bugün ise orta sahamıza takviye yapıyoruz. 31 yaşındaki Brezilyalı Luiz Carlos ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşmeye imza attık. Camiamıza hayırlı olsun, Allah yüzümüzü utandırmasın."