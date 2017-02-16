Olympiakos-Osmanlıspor maçında gol çıkmadı

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Olympiakos ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Olympiakos'a konuk oldu.



2. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fortounis'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



20. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında topla sağdan ceza alanına giren Bifouma'nın yerden çıkardığı topa Ndiaye yetişemeyince Türk ekibi bir golden oldu.



41. dakikada kullanılan köşe atışında arka direkte topla buluşan Botia'nın vuruşundan kaleci Karcemarskas meşin yuvarlağı kornere çeldi.



42. dakikada Osmanlıspor defansının hatasında topu kapan Cardozo'nun yerden şutunda kaleci tehlikeyi önledi.



44. dakikada Vrsajevic'in ön direğe topla buluşan Ndiaye rakibini geçtikten sonra vuruşuna yaptı ancak kaleci Leali meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



İkinci yarı



Maçın ikinci bölümünde de her iki takımın çabası gol getirmedi ve mücadele golsüz sora erdi.