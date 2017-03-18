Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay istifa etti

Osmanlıspor Teknik Direktörü Akçay, Spor Toto Süper Lig'de 3-2 yenildikleri Kasımpaşa maçının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mustafa Reşit Akçay, "Şu andan itibaren gelecek sezonla ilgili kulübümün planlamayı sağlıklı yapabilmesi, önünü iyi görebilmesi için görevimi bırakmış bulunuyorum." dedi.



Kasımpaşa karşısında iyi oynadıklarını ancak duran toplarda konsantrasyon problemleri yaşadıklarını aktaran Akçay, şöyle konuştu:



"Konsantrasyon kaybı, ister istemez saha içerisindeki ruhsal ve fiziksel duruşumuza yaralar veriyor. Bu, bizim için sıkıntı oluşturuyor ama oyuncularımı kutluyorum. Çünkü ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını düşünüyorum. Bazen bazı şeyleri çok iyi yaptığınız halde istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. Biz de o dönemleri çok fazlaca yaşadık. Şu andan itibaren gelecek sezonla ilgili kulübümün planlamayı sağlıklı yapabilmesi, önünü iyi görebilmesi için görevimi bırakmış bulunuyorum."