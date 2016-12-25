Osmanlıspor son dakikada güldü

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 90+1. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 yendi.

2. dakikada Umar'ın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında Regattin'in yerden sert şutunda, top yandan auta gitti.



12. dakikada kazanılan serbest vuruşta Regattin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda, yan direkten oyun alanına dönen topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.



27. dakikada Umar'ın caza sahası üzerine yerden pasında Ndiaye'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Diallo'da kaldı.



41. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Saadane'nin gelişine şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.



İlk yarı 0-0 sonuçlandı.



47. dakikada Mehmet Güven'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Diallo, sağından filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.



58. dakikada kazanılan faul atışında ceza sahası sağ çaprazında Tiago Pinto'nun vuruşunda top üsten auta çıktı.



67. dakikada Çaykur Rizespor lehine verilen penaltı kararı tartışmalara neden oldu. Özgür Çek'in soldan ceza sahası içerisine ortasında oluşan karambolde, hakem Cüneyt Çakır, yardımcı hakem Bahattin Duran'ın uyarısıyla, elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Osmanlısporlu futbolcular, topun kaleci Karcemarskas'ın eline çarptığı yönünde Cüneyt Çakır'a yoğun biçimde itirazda bulundu. Janster'in kullandığı penaltı atışında Karcemarskas'ın çeldiği topu Prochazka kornere gönderdi.



68. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Janster'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Yakoubu'nun kafa vuruşunda Karcemarskas, bir kez daha filelere gitmekte olan topu çelmeyi başardı.



90. dakikada Osmanlıspor penaltı kazandı. Delarge, ceza sahası içinde Mehmet Akyüz ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 90+1. dakikada atışı kullanan Musa Çağıran, topu filelere gönderdi: 0-1



Karşılaşma Osmanlıspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.



Çaykur Rizespor: 0 - Osmanlıspor: 1



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun



Çaykur Rizespor: Diallo, Orhan Ovacıklı (Dk.17 Mehmet Akyüz), Oboabona (Dk. 79 Petrucci), Yakoubi, Özgür Çek, Saadane, Robin Yalçın, Janster (Dk. 87 Dhurgham İsmail), Tuszynski, Oğulcan Çağlayan, Kweuke



Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Tiago Pinto, Umar (Dk. 73 Delarge), Mehmet Güven (Dk. 80 Maher), Musa Çağıran, Ndiaye, Regattin, Webo (Dk. 89 Erdal Kılıçarslan)



Gol: Dk. 90+1 Musa Çağıran (penaltıdan) (Osmanlıspor)



Sarı kartlar: Dk. 3 Robin Yalçın, Dk. 45+2 Oğulcan Çağlayan, Dk.76 Tuszynski (Çaykur Rizespor), Dk. 23 Musa Çağıran (Osmanlıspor)