Osmanlıspor maçına Macar hakem

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Osmanlıspor ile Olympiakos arasında oynanacak rövanş karşılaşmasında, Macaristan Futbol Federasyonundan Istvan Vad düdük çalacak.

Osmanlıspor'un, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 23 Şubat Perşembe günü Olympiakos ile sahasında oynayacağı rövanş maçını Macar hakem Istvan Vad yönetecek.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada, Vad'ın yardımcılıklarını Istvan Albert ve Peter Berettyan üstlenecek.



Laszlo Viszokai'nin 4. hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcılıklarını ise Sandor Ando-Szabo ve Jozsef Erdos yapacak.