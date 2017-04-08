Osmanlıspor çıkış peşinde

Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan Osmanlıspor, 27. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.



Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki ilk karşılaşmasında geçen hafta Gaziantepspor'a 2-0 yenilen Osmanlıspor, 5 maçlık 3 puan hasretine son vermeye çalışacak.



Haftaya 31 puan ve averajla 12. sırada giren başkent temsilcisi, son galibiyetini 21. haftada 5-1'lik skorla Adanaspor deplasmanında elde etmişti.



Osmanlıspor'da tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Senegalli futbolcu Papa Ndiaye, Kayserispor'a karşı görev yapamayacak. Gaziantepspor maçında sarı kart cezasını çeken kaptan Numan Çürüksu ise yeniden formasına kavuşacak.