Osmanlıspor cepten yiyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında başarılı bir performans sergileyen Osmanlıspor, ikinci devrede düşüşe geçti.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında başarılı bir performans sergileyen Osmanlıspor, ikinci devrede düşüşe geçti.



Ligin 16 haftalık ilk bölümünde 2 kez yenilen ve topladığı 26 puanla 6. sırada yer alan başkent temsilcisine 2017 yılı yaramadı.



Beşiktaş maçıyla başlayan düşüş diğer karşılaşmalarda da devam etti ve Osmanlıspor, Süper Lig'de çıktığı son 10 maçta sahadan sadece bir kez galibiyetle ayrıldı.



Spor Toto Süper Lig'e geçen sezon yükselen Osmanlıspor, böylece sezonun ikinci yarısında ilk 10 haftalık periyotta sadece 5 puan çıkarabildi.



DÜŞME POTASIYLA FARK AZALIYOR



Ligde 12. basamağa kadar gerileyen Osmanlıspor'un, küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı da azalmaya başladı.



31 puanı bulunan başkent ekibinin, düşme potasının en üst basamağındaki Gaziantepspor ile arasında fark 9 puana indi.



Gaziantepspor'un ise Gençlerbirliği ile erteleme maçı bulunuyor.



OSMANLI STADI DEPLASMAN OLDU



Osmanlıspor, iç saha avantajını iyi kullanamazken, evinde oynadığı 13 maçın 3'ünü kazanabildi.



Osmanlı Stadı'ndaki maçlardan 5'er kez de beraberlik ve mağlubiyetle ayrılan mor-sarılı ekip, sahasında 14 puan toplayabildi.