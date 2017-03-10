Osmanlıspor, Bursaspor'u ağırlayacak

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Bursaspor'u konuk edecek.

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Bursaspor'u konuk edecek.



Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.



Başkent temsilcisinde kart cezalısı Koray Altınay, Bursaspor'a karşı forma giyemeyecek. Tedavisine devam edilen Thievy Bifouma'nın durumu ise maç saatinde netleşecek.



SIRALAMA MÜCADELESİ



Osmanlıspor, 24. hafta mücadelesi öncesinde 7 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet ve 30 puanla 9. sırada yer alıyor.



Bursaspor ise 9 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet ve 31 puanla başkent ekibinin bir sıra üstünde 8. basamakta bulunuyor.