Osmanlıspor, Bursasporla yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Osmanlıspor ile Bursaspor 1-1 berabere kaldı.

15. dakikada Mert Örnek'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Deniz Yılmaz, bekletmeden şutunu çekti. Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas yerden gelen topu kontrol etti.



20. dakikada Maher'in pasında Ndiaye sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Senegalli futbolcunun ceza sahasında yaptığı vuruşta, Harun Tekin topu kornere çeldi.



26. dakikada John, ceza sahası dışı sol çaprazdan etkili bir şut çıkardı. Kale önünde seken topu Karcemarskas son anda kornere gönderdi.



39. dakikada Faty'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada, topu uzaklaştırmak isteyen Musa Çağıran'ın ayağı Batalla'nın kafasına çarptı. Hakem Mete Kalkavan bu hareketi penaltı olarak değerlendirdi. 40. dakikada penaltıyı kullanan Deniz Yılmaz, Bursaspor'u 1-0 öne geçirdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



46. dakikada Umar'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Webo, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.



49. dakikada Maher şık çalımların ardından topu sol kanattan ceza sahasına giren Regattin'e aktardı. Regattin'in içeriye çevirdiği topa Webo'dan önce müdahale eden İsmail Konuk, tehlikeyi önledi.



65. dakikada ani gelişen Bursaspor atağında sol kanatta topla hareketlenen Deniz Yılmaz, pasını ceza yayındaki Batalla'ya verdi. Arjantinli futbolcunun yerden şutunda top yandan dışarı çıktı.



73. dakikada Erdal Kılıçaslan'ın sağdan kullandığı köşe atışında, altıpasın gerisinde iyi yükselen Numan Çürüksu'nun kafa vuruşunda, kaleci Harun Tekin topu güçlükle kornere çeldi.



80. dakikada Maher'in ceza yayının hemen dışından çektiği etkili şutta Harun Tekin bir kez daha gole izin vermedi.



85. dakikada Osmanlıspor beraberliği yakaladı. Erdal Kılıçaslan'ın soldan kullandığı köşe atışında, Numan Çürüksu arka direkte topa kafayla vurdu. Kaleciden dönen topu bu kez Prochazka içeriye çevirdi. Sakatlığının ardından yeniden formasına kavuşan Umar, yakın mesafeden düzgün bir vuruşla topu Bursaspor ağlarına gönderdi: 1-1



90. dakikada Batalla'nın ceza yayından yaptığı sert vuruşta, kaleci Karcemarskas son anda topu kornere çeldi.



Karşılaşma 1-1 berabere bitti.