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10 Şubat 2017 20:56 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2017 20:59

Sultan 2. Abdulhamit Han'ın torunu vefat etti

Anne tarafından II. Abdülhamit'in baba tarafından Plevne Kahramanı Gaziosmanpaşa'nın torunu olan Bülent Osman vefat etti.

Sultan 2. Abdulhamit Han'ın torunu vefat etti


Anne tarafından II. Abdülhamit'in baba tarafından Plevne Kahramanı Gaziosmanpaşa'nın torunu olan Bülent Osman 87 yaşında vefat etti.

Osmanlı Hanedanı üyesi Bülent Osman, dün gece Paris'te tedavi gördüğü hastanede, 87 yaşında hayata veda etti.

Anne tarafından II. Abdülhamit'in baba tarafından Plevne Kahramanı Gaziosmanpaşa'nın torunu olan Bülent Osman, geçen yıl geçirdiği beyin kanamasının ardından komaya girmişti.

Etiketler: Osmanlı hanedanlığıBülent Osman vefat etti2. Abdülhamit Han


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