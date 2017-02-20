Osmanlı arşiv çalışması yapılacak

Cezayir ile Türkiye'deki araştırmacıların, Osmanlı Devleti'ne ait arşivlerden faydalanmak için ortak ekip kuracağı bildirildi.

Cezayir resmi haber ajansı APS'de yer alan habere göre, Cezayir Ulusal Arşiv Genel Müdürü Abdulmecid Şeyhi, Cezayir ve Türkiye'den bazı akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelerek, Osmanlı dönemine ait arşiv belgelerinin kullanımı alanında oluşan mevcut boşluğu doldurmak ve bu dönemle ilgili çalışmalar yapan araştırmacılara fayda sağlamak için ortak bir çalışma grubu kuracağını belirtti.



Şeyhi, bu ekibin gerçek tarihin ortaya çıkarılması hedefiyle oluşturulacağını belirterek, tarihçilerin ve araştırmacıların önündeki en büyük engelin, arşivlerde kullanılan eski Osmanlıca, Latince, Yunanca, Aramice ve diğer diller olduğunu söyledi.



Şeyhi, daha önce yaptığı açıklamalarda, Fransa tarafından 1961-1962 yıllarında sömürge zamanında kaçırılan Cezayir arşiv belgelerinin çoğunun ya nerede olduğunun bilinmediğini ya da Fransa'da bilinmeyen depolara konulduğunu söylemişti.



Fransa ile Cezayir 2009'da, arşiv belgelerinin Cezayir'e teslimiyle ilgili bir iş birliği anlaşması imzalanmış ancak anlaşma, belgelerin kopyalarının teslim edilmesiyle sınırlı kalmıştı.



Cezayir'de 1519'da başlayan Osmanlı egemenliği, Fransa'nın 1830 yılında bu ülkeyi işgal etmesine kadar sürdü.