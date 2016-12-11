Osmanlı 3 puanı kopardı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 2-1 yendi.

13. dakikada Rodallega'nın pasında topla ceza sahasına giren Onur Ayık'ın sağ çaprazdan vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.



33. dakikada Osmanlıspor öne geçti. Ceza sahası önünde topla buluşan Regattin'in vuruşunda, savunmadaki Serdar Kesimal'e çarpan top kaleciyi yanılttı ve ağlarla buluştu: 0-1



Karşılaşmanın ilk yarısı, Osmanlıspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Müsabakadan önce İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



50. dakikada Akhisar Belediyespor skora dengeyi getirdi. Onur Ayık'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Vaz Te şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Hakan Arıkan'ın yanından ağlarla buluştu: 1-1



63. dakikada sağ kanattan Onur Ayık'ın ortasında Rodallega'dan önce topa müdahale eden Osmanlıspor savunmasının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Vaz Te'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Hakan Arıkan topu kornere çeldi.



78. dakikada Osmanlıspor'un ani gelişen atağında, topla ceza sahasına giren Rusescu, kaleci Bora Körk'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 80'inci dakikada penaltıyı kullanan Ndiaye'nin vuruşunda, Bora Körk soluna gelen topu uzanarak kontrol etti ve gole izin vermedi.



85. dakikada Osmanlıspor bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Maher'in ceza sahasına ortasında ön direkte topla buluşan Umar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2



Müsabaka, Osmanlıspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.





Akhisar Belediyespor: 1 - Osmanlıspor: 2



Stat: Manisa 19 Mayıs



Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Ali Saygın Ögel



Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Serdar Kesimal, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Soner Aydoğdu (Dk. 46 Muğdat Çelik), Sissoko, Custodio, Mervan Çelik (Dk. 46 Vaz Te), Rodallega, Onur Ayık



Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Pinto, Numan Çürüksü, Prochazka, Vrsajevic, Ndiaye, Musa Çağıran (Dk. 83 Maher), Mehmet Güven, Regattin, Delarge (Dk. 73 Umar), Webo (Dk. 66 Rusescu)



Goller: Dk. 33 Serdar Kesimal (Kendi kalesine), Dk. 85 Umar (Osmanlıspor), Dk. 50 Vaz Te (Akhisar Belediyespor)



Sarı kartlar: Dk. 8 Soner Aydoğdu, Dk. 44 Sissoko, Dk. 65 Onur Ayık, Dk. 78 Bora Körk (Akhisar Belediyespor), Dk. 56 Musa Çağıran, Dk. 77 Mehmet Güven, Dk. 81 Pinto (Osmanlıspor)

Kaynak: AA