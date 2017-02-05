Osmaniye'de 202 kilo esrar ele geçirildi

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 202 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 Otoyolu Kadirli gişeleri çıkışında oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine Diyarbakır’dan batı illerine giden 31 YJ 296 plakalı tırı durdurdu.



Detaylı arama için Müdürlük bahçesine götürülen tırda, narkotik köpeği "crayz"nin de kullanıldığı aramada, boş dorsede bulunan brandanın altında poşetlere konulmuş 202 kilogram kubar esrar bulundu.



Gözaltına alınan sürücü Latif A. (52), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.