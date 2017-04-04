Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri

2. Bayezid Dönemi Sempozyumu ile 7 Nisan'da başlayacak etkinlikler 30 Nisan'da rahvan atları koşusuyla sona erecek.

Bursa'nın fethinin 691'inci yıl dönümü nedeniyle bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri 7 Nisan Cuma günü başlayacak.



Merkez Osmangazi ilçe Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Sümbüllü Bahçe Konağı'nda düzenlediği basın toplantısında, birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü birçok etkinliğin nisan ayında Fetih Şenlikleri kapsamında yapılacağını söyledi.



Şenlik çerçevesinde 13'üncü kez gelenek ve kültürle buluşacaklarını ifade eden Dündar, "Bursamızın da şenlikleri her yıl heyecanla beklediğini, coşkuyla kucakladığını görüyor ve biliyoruz. Biz de aynı coşku ve heyecanla şenliklerimize hazırlandık. Hem hemşehrilerimiz hem de şehrimize gelen bütün misafirlerimiz için güzel bir etkinlik takvimi oluşturduk. Bu yıl da şenlik programında fetih yürüyüşü, sempozyum, köy düğünü, rahvan atları yarışı, tarihi kent koşusu ve Bursa'nın en kapsamlı etkinlikleri olan fetih şenliklerini dolu dolu hep birlikte yaşayacağız." diye konuştu.



Dündar, etkinliklerin cuma günü saat 10.30'da Bursa İhtisab Kanunnamesi'nin sergi açılışı ve 11.00'de 2. Bayezid ve Dönemi Sempozyumu ile başlayacağını anlatarak, şöyle konuştu:



"Etkinliğin ikinci günü cumartesi saat 15.00'te Tophane Meydanı'nda resmi açılış töreni yapacağız. Saat 16.00'da fetih yürüyüşü gerçekleşecek. Fetih yürüyüşü Saltanat Kapı'dan başlayarak Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi ve Kamberler Parkı'nda son bulacak. Bu yılki fetih yürüyüşünü diğerlerinden çok daha farklı bir şekilde organize etmeye çalışıyoruz. Geniş katılım var. Folklor dernekleri, spor kulüpleri, hemşehri dernekleri, üretici birlikleri ve vatandaşlarımızla coşkuyla bu yürüyüşü gerçekleştirmiş olacağız. Bu yıl ki etkinliklerin sürprizleri de olacak. Biliyorsunuz dünyanın izlemiş olduğu Diriliş Ertuğrul dizisi var. Bu dizi karakterleri de bu seneki yürüyüşte bizlerle olacak. Bamsı, Turgut Alp, Hayme Ana, Aliyar'ın bizlerle birlikte olarak şenliğe ayrı bir hava katacaklarına inanıyoruz."



Dündar, her yıl farklı etkinliğin gerçekleştiğini hatırlatarak, bu yıl da 14 Nisan günü, 15 Temmuz'da şehit olan gazeteci Mustafa Cambaz'ın çektiği Türkiye'deki ulu camilerin 10 binin üzerindeki fotoğrafı arasından seçilen eserlerin yer alacağı serginin açılacağını bildirdi.



Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk içinde güzel bir şenliği daha hep birlikte yaşayacaklarını belirten Dündar, "Arif Nihat Asya'nın dediği gibi, 'İşaret aldığın gün atandan, yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan.' Çok şükür ki biz o işareti almış kadim bir şehirde, Bursa'da yaşıyoruz. Bize emanet edilen kutlu değerlere sahip çıkıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi, tarih dostlarımızı ve Bursa sevdalılarını geleneklerimizle, tarihimiz ve kültürümüzü buluşturan etkinliklerimizde bir arada olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.