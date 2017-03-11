OSB'ler 18 bin kişiye ekmek kapısı olacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, bu yıl içinde 7 organize sanayi bölgesi (OSB) daha açılacağını belirterek, "2017 yılı içinde açacağımız yeni OSB'ler, yurt genelinde 18 bin kişiye istihdam sağlayacak." dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, OSB'lere ilişkin açıklamalarda bulundu.



OSB'lerle istihdam politikalarını desteklemeyi, modern sağlıklı ortamlarda çalışma imkanı sunmayı ve sanayileşmenin dengeli dağılımıyla, şehirlerde düzenli kentleşmeyi sağlamayı amaçladıklarını anlatan Özlü, 2023 yılına kadar sanayide yüksek teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı ve yüksek katma değerli üretim yapısına geçmek istediklerini söyledi. Bu hedeflere ulaşabilmek için planlı sanayinin gelişimine imkan sağlayan OSB'lerin, son derece önemli yatırım alanları olduğuna işaret eden Özlü, bugüne kadar 84'ü Marmara, 50'şeri İç Anadolu ve Karadeniz, 49'u Ege, 24'ü Akdeniz, 22'si Güneydoğu Anadolu ve 19'u Doğu Anadolu Bölgesi'nde olmak Türkiye'de toplam 298 OSB'ye tüzel kişilik kazandırdırıldığını belirtti. Bu OSB'lerde yer alan 49 bin 971 parselde üretime geçildiğini ve yaklaşık 1 milyon 665 bin kişiye iş imkanı sağlandığını anlatan Özlü, söz konusu bölgelerdeki boş parsellerin tahsisinin yapılması ve üretime geçmesiyle, bu sayının 2 milyon 200 bin kişiye ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.



Özlü, bakanlığın 2017 yılı yatırım programında, toplam 102 OSB projesinin yer aldığını belirterek, "Bu yıl içinde, 7 OSB projesini daha tamamlamayı planlıyoruz. 2017 yılı içinde açacağımız yeni OSB'ler, yurt genelinde 18 bin kişiye istihdam sağlayacak. Bu yılın bütçesinde, OSB projelerimize 318 milyon liranın üzerinde kaynak ayırdık. OSB uygulamalarına yönelik istikrarlı devlet desteğinin sağlanmasına devam edilecek." diye konuştu.



"YENİ TEŞVİK SİSTEMİYLE OSM'LERE BÜYÜK AVANTAJ SAĞLANDI"



Asgari 10 kişilik istihdam şartını sağlayan yatırımcılara, illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeks değerlerine göre yüzde 50-100 arasında değişen oranlarda indirimli arsa temin edildiğine değinen Özlü, yeni teşvik sistemiyle OSB'lere büyük avantaj sağlandığına dikkati çekti. Yeni teşvik sisteminde OSB'lerde yapılan yatırımların, bir alt bölge desteklerinden yararlandığının altını çizen Özlü, söz konusu bölgelerde yapılan teşvik belgeli yatırımların daha avantajlı hale geldiğini vurguladı.