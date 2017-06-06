Oruç tutanlar dikkat! Diş macunu susatıyor

Uzmanlar, diş macununun içindeki minerallerin susattığını belirterek, dişlerin fırçalandıktan sonra iyice çalkalanması gerektiğini vurguladı.

Ramazan ayında yaklaşık 17 saat oruçlu olunacağını belirten uzmanlar, diş macununun içindeki minerallerin susattığını belirterek, dişlerin fırçalandıktan sonra iyice çalkalanması gerektiği konusunda uyardı.



Ramazan ayında oruçlu olunan zaman diliminin uzun olduğunu belirten Diş Hekimi Ömer Girgin, “Dolayısıyla mutlaka sahurda diş temizliğinin çok iyi yapılması gerekiyor. Öncelikle macunlarla fırçaladıktan sonra macunların içerisinde yer alan bir takım maddelerin dişin üzerinde kalmaması gerekiyor. Bu, oruçlu olduğumuz zaman dilimi içinde bizi susatabilir. Onun için dişleri fırçaladıktan sonra çok güzel çalkalamak ve gargara yapmak gerekiyor. En az üç dakika yaptığımız temizlik bize yeterli olacaktır. Dişleri fırçaladıktan sonra da su içmenin faydası vardır. İftarda genellikle fazla yenildiği için asitli içeceklerle bunu hazmetmeye çalışılıyor. Ancak bunlar tahribatlara sebep olabiliyor. Mutlaka yemekten kısa süre sonra fırçalamakta da fayda vardır” dedi.



Oruçlu olduğumuz süre içerisinde ağız fonksiyonlarımız azaldığından, tükürük bezlerinin ürettiği salgı yıkama kapasitesini azalttığını belirten Girgin, “Bu da bakterilerin üremesi ve diş çürüğünün oluşması için uygun ortam hazırlar. Onun için dişlere Ramazan ayı içerisinde daha fazla özen gösterilmelidir. Diş etinden dişe doğru fırçalama yapılmalıdır. Bütün dişlerin tamamen fırçalandığından da emin olduktan sonra dişlerin arası için ip kullanılmalıdır. Fırça genellikle diş arasındaki artıkları çıkartmakta yeterli olmayabiliyor” diye konuştu.