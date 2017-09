Ortodoks Yahudiler, Netanyahu'nun BM'ye hitabını protesto etti

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hitabı sırasında BM binası karşısındaki parkta toplanan siyonizm karşıtları, "İsrail'in Yahudiliği ve Yahudileri temsil edemeyeceği" gerekçesiyle protesto gösterisi yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında üye ülke temsilcilerine hitap eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudiler tarafından protesto edildi.



New York Ortodoks Yahudi cemaati üyeleri, BM Genel Kurulu'na hitap eden Netanyahu'nun konuşmasına, "İsrail'in Yahudiliği ve Yahudileri temsil edemeyeceği" gerekçesiyle tepki gösterdi.



Netanyahu'nun konuşmasından önce BM binasının karşısındaki Dag Hammarskjöld Park'ta toplanan siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudiler, siyonizm, İsrail devleti ve Netanyahu aleyhinde slogan attı.



İsrail ordusunda askerlik yapmayı reddeden Ortodoks grubun lideri Haham Hershel Klar, yaptığı açıklamada, İsrail'in Yahudiliği temsil etmediğini ve Netanyahu'nun BM'de Yahudiler adına konuşma yapamayacağını öne sürdü.



Klar, 2014 yılında yeni yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail hükümetinin Ortodoks Yahudi gençleri orduda görev yapmaya zorladığını belirterek, son dönemde kanunların daha katı bir şekilde uygulandığını dile getirdi.



Göstericilerin ellerinde Filistin bayrağı taşıdıkları da görüldü.



MISIRLI AMERİKALILARDAN SİSİ KARŞITI GÖSTERİ



BM Genel Kurulu yeni dönem yüksek düzeyli toplantıları nedeniyle New York'a gelen ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilk kez ABD'de buluşan eski darbeci general Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı da gösteri yapıldı.



Mısırlı Amerikalılar, BM'nin karşısındaki Dag Hammarskjöld Park'ta Sisi karşıtı bir protesto gösterisi düzenledi.



Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğraflarını taşıyan bir grup protestocu her zamanki gibi Arapça müzik eşliğinde birçoğu Arapça olan sloganlarla "Sisi gitmeli" diye bağırdı.