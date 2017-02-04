Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilgili 11 kişi tutuklandı

Ortaköy'deki eğlence mekanına yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

Beşiktaş Ortaköy'deki eğlence mekanına yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan, aralarında saldırgan Abdulgadir Masharipov'un eşinin de bulunduğu 11 şüpheli, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklandı.



Gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheliler Bakhtiiar Abdurashidov, Matitibake Tusunmaimaiti, Maimaiti Jumainiyazi, Sabri Benthabet, Adili Salimu, İslam Magomedov, Tuersung Xianmixiding, Abdullah Türkistanlı, Rakhnamo Zaidzhankizi, Gulsaya Tlegenova ve Zarina Nurullayeva'nın işlemleri sona erdi.



Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, aralarında saldırganın eşi Zarina Nurullayeva'nın da bulunduğu 11 şüphelinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.