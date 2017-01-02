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02 Ocak 2017 22:50 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2017 23:06

Ortaköy saldırganının en net fotoğrafı ortaya çıktı

Ortaköy saldırısını düzenleyen teröristin bir fotoğrafı daha ortaya çıktı.

Ortaköy saldırganının en net fotoğrafı ortaya çıktı

Ortaköy'deki gece kulübüne silahlı saldırıyı düzenleyen teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmasını sürdürürken, silahlı saldırıyı düzenleyen teröristin en net göründüğü bir fotoğraf tespit edildi.

Güvenlik kamerasından elde edilen fotoğrafta, teröristin eşkali ve yüz hatları belirgin olarak görülebiliyor.

Etiketler: Ortaköy saldırganıterör


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