Ortaköy sahiline metro geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, "Sarıyer'e sahilden inşallah bir metro getireceğiz. Yani Ortaköy'den başlayacak ve Sarıyer'e kadar sahil boyunca metro getireceğiz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Sarıyer'e sahilden metro getireceklerini belirterek, "Yani Ortaköy'den başlayacak ve Sarıyer'e kadar sahil boyunca metro getireceğiz. Bu, hayal dahi edilemeyecek bir gelişmedir." dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığınca düzenlenen toplantında konuşan Topbaş, 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Topbaş, "AK Parti ve MHP'nin desteğiyle inanıyorum ki halka bunu iyi anlatabilirsek, kararınızı 'evet' olarak verirseniz, vermeniz de yetmez çevrenizi de ikna ederseniz Türkiye'nin geleceğini birlikte hazırlamış oluruz. Bir dönüm noktası, bir milat konuşuyoruz." diye konuştu.



İstanbul'da 100 kilometreyi aşan tünel yol programladıklarını belirten Topbaş, bunlardan birinin de Sarıyer'den Büyükçekmece'ye kadar 140 kilometre ardışık tünel sistemi planlaması olduğunu bildirdi. Topbaş, şu bilgileri paylaştı:



"Sarıyer'den Büyükçekmece'ye gitmek isteyen o tünelleri kullandığı zaman çok kısa bir sürede Büyükçekmece'ye veya aradaki ilçelere gidebilecek. Aynı şekilde karşı yakada Harem'den Küçükköy'e ve Anadolu Hisarı'na kadar 18 kilometrelik tünel programladık. Yani yerin altından üstünden her noktada nerede sorun varsa çözmeye çalışıyoruz."



"ORTAKÖY'DEN SARIYER'E SAHİL BOYUNCA METRO GETİRECEĞİZ"



Kadir Topbaş, Sarıyer'e sahilden metro getireceklerini belirterek, "Sarıyer'e sahilden inşallah bir metro getireceğiz. Yani Ortaköy'den başlayacak ve Sarıyer'e kadar sahil boyunca metro getireceğiz. Bu, hayal dahi edilemeyecek bir gelişmedir. Zaten Cumhuriyet Mahallesi ve Hacı Osman'a kadar gelen bir metro var. O metronun devamını da Çayırbaşı'na indirebilir miyiz onun çalışmalarını yapıyoruz. Alttan da gelecek olan metro ile birleşecek. Böylece erişim çok daha kolay hale gelecek." bilgisini verdi.