Ortadoğu'daki müttefiklerimiz saldırıyı destekledi

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, ABD'nin Beşşar Esed rejimine ait askeri üssü hedef almasına ilişkin, "Hem bölgedeki hem de Ortadoğu'daki müttefiklerimizden aldığımız tepkiler attığımız bu adımı yoğun şekilde destekler nitelikte." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Florida'da ağırlaması dolayısıyla diplomatik delegasyona başkanlık eden Tillerson, Esed rejimine ait askeri bir üssün Amerikan füzeleriyle vurulmasıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"Saldırının orantılı olduğunu düşünüyoruz çünkü son kimyasal saldırının yapıldığı tesis hedef alındı." ifadesini kullanan Tillerson, Esed'in kendi halkına yaptıklarının kabul edilemez olduğunu belirtti.



"MÜTTEFİKLERİMİZ DESTEK VERDİ"



Trump'ın kendisine sunulan seçenekler arasından en doğru ve isabetli tercihi yaptığını savunan Tillerson, "Saldırıyı uluslararası ortaklarımızla dikkatli bir şekilde koordine ettik. Hem bölgedeki hem de Ortadoğu'daki müttefiklerimizden aldığımız tepkiler attığımız bu adımı yoğun şekilde destekler nitelikte." diye konuştu.



Tillerson'la basın mensuplarına açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ise müzakere ve karar verme sürecinin çok sağlıklı işlediğini vurguladı.



McMaster, şunları söyledi:



"Bu tür bir kimyasal saldırı karşısında pasif kalmanın riskini de askeri bir adım atmanın risklerini de değerlendirdik. Saldırının sinir gazı olduğunun anlaşılmasının ardından Ulusal Güvenlik Konseyini topladık. Yeterli uzunluktaki toplantıların ve kapsamlı değerlendirmelerin ardından bu adımda karar kılındı."



"ÜÇ SEÇENEKTEN İKİSİ ELENDİ"



Trump ile ilgili yetkililerin üç seçeneği konuştuğunu ancak Trump'ın özellikle iki seçenek üzerinde durduğunu anlatan McMaster, sonunda söz konusu askeri üssün vurulması tercihinin hayata geçirildiğini kaydetti.



Toplantıya katılan her iki isim de diğer seçeneklerin neler olduğuna ilişkin detay vermekten kaçındı.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssünü 59 Tomahawk füzesiyle vurduklarını açıklamıştı. Füze saldırısının Akdeniz'de konuşlandırılan bir ABD askeri gemisinden yapıldığı kaydedilmiş, kimyasal silah saldırının düzenlendiği askeri üssün hedef alındığı bildirilmişti.