"Ortadoğu, İran'ın fetih girişimini tecrübe ediyor"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifasına ilişkin, "Bu, Ortadoğu'nun gerçekten neyi tecrübe ettiğini gösteriyor. Ortadoğu, İran'ın fetih girişimini tecrübe ediyor." dedi.

Balfour Deklarasyonu'nun 100. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklere katılmak üzere bu hafta Londra'yı ziyaret eden Netanyahu, İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yayınlanan Andrew Marr Show'a konuk olarak katıldı.



Balfour Deklarasyonundaki "Yahudi olmayan toplulukların sivil ve dini haklarının hiçbir şekilde etkilenmemesi gerektiği" ifadesi ile İsrail'in bölgedeki insan hakları ihlalelerine ilişkin soru üzerine Netanyahu, "Sivil ve dini haklardan bahsediliyor. Aslına bakılırsa İsrail'in vatandaşları Ortadoğu'da gerçekten sivil ve dini haklardan faydalanan tek nüfus. Dini özgürlükler, trajik olarak diğer hiçbir Ortadoğu ülkesinde olmazken, bu İsrail'de korunuyor." dedi.



İsrail'in yasa dışı yerleşim politikasının bir sorun olmadığını savunan Netanyahu, "Sorun, 100 yıldır Filistin liderliğinin herhangi bir sınırdaki Yahudi devletini tanımamaktaki ısrarcılığıdır. Eğer bu sorun ortadan kalkarsa, yerleşim konusu da dahil olmak üzere hepsi çözüme kavuşur." diye konuştu.



Netanyahu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifasının da tüm dünya için "uyanma alarmı" niteliği taşıdığını belirterek, "Bu, Ortadoğu'nun gerçekten neyi tecrübe ettiğini gösteriyor. Ortadoğu, İran'ın fetih girişimini tecrübe ediyor. Bu İran egemenliğini durdurmalıyız." ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşmelerde bulunduğunun hatırlatılması üzerine Netanyahu, Trump hakkında ne düşündüğünü şöyle açıkladı:



"Öncelikli olarak liderlik özellikleri var. Ortadoğu'yu daha başka görüyor. (Eski ABD Başkanı Barack Obama'ya atfen) Bazıları Ortadoğu'daki çözümün İran olduğunu düşündü. Donald Trump ise İran'ı problem olarak görüyor. Ancak İran'ın problem olduğunu düşünen sadece Donald Trump değil. Bizler de Arap devletleri de Hariri de şimdi istifa etti. Ve haklı."



Ortadoğu'da yeni bir düzenleme yapıldığını öne süren Netanyahu, "Eğer orada Orta Çağ zihniyeti kazanırsa sizler burada kaybedersiniz. Dünyanın geleceği için bu savaşın ön cephesinde gerçekten biz duruyoruz. Ortadoğu'nun geleceği için değil, dünyanın geleceği için. Donald Trump, İran'ın birincil sorun olduğunu anlıyor bence." şeklinde konuştu.



İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'in ülkede Filistinlilerin haklarının en büyük savunucusu olduğunun ve olası bir erken genel seçimden başbakan çıkma ihtimalinin belirtilmesiyle, bunun iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği yönündeki soruyu da Netanyahu, şöyle cevapladı:



"Kimin Başbakan olacağına İngiliz halkı karar verir ancak Britanya'nın İsrail politikasının devam edeceğini umuyorum. Çünkü burada insanların bilmediği birşey var. O da güvenlik ve istihbarat ajanslarımız arasında yoğun bir iş birliğine sahibiz. Bu iş birliği çok sayıda hayatı kurtardı. Çok sayıda İsrailli, çok ama çok sayıda da İngilizin yaşamını kurtardı. Umarım bu gelecekte de devam eder."