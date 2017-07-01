Orta gelir tuzağının ilacı ihracattır

Başbakan Yardımcısı Şimşek, eğer Türkiye orta gelir tuzağına düşmeyecekse, bunu ihracata dayalı bir büyüme modeli ile sağlayabileceğini belirterek, "Orta gelir tuzağının ilacı ihracattır. Başka da bir formül yoktur." dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, haziran ayı ihracat rakamlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin rekabetten korkmadığını, rekabet çarkları daha adil hale geldiği zaman Türkiye'nin daha güçlü performans göstereceğini kaydetti.



Zor bir dönemden geçilmesine rağmen Türkiye'nin de Gaziantep'in de ihracatında güçlü performansın devam ettiğini belirten Şimşek, "Belki dolar cinsinden arzuladığımız noktada değiliz ama miktar olarak ihracat artmaya devam etti ve değer olarak ihracat çok güçlü bir toparlanma sürecinde." dedi.



Şimşek, ancak burada esas belirleyici olanın Türkiye'nin büyümesi olduğunu dile getirdi.



ÜST GELİR ÜLKE GRUBUNA GİRMEYE RAMAK KALMIŞ



Türkiye'nin 2000'li yılların başında alt orta gelir grubunda bir ülke olduğunu anımsatan Şimşek, "Aslında üst gelir ülke grubuna girmeye ramak kalmış. Allah'ın izni ile, yeni reform hamlesi ile bunu da başaracağız." dedi.



TÜRKİYE'NİN DÜNYA TİCARETİNDEN ALDIĞI PAY YÜZDE 1'E YAKLAŞTI



Mehmet Şimşek, Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı payın arttığını, yüzde 1'e yaklaştığını belirterek, "Dünya ticareti eğer yüzde 5 büyüyecekse, bizim yüzde 10 büyüyüp, bunu gelecek dönemde çok daha hızlı bir şekilde artırmamız gerekiyor." dedi.



Türkiye'nin 2000'li yılların başında 1 milyar doların üzerinde satış yaptığı ürün sayısının 9 olduğunu, bugünse bu sayının 30 olduğu bilgisini veren Şimşek, "1 milyar dolar ve üzeri ihracat yaptığımız ülke sayısı 8 idi, şu anda 30 ve bunu çok daha artıracağız." ifadelerini kullandı.



Şimşek, orta ve ileri teknolojili ürünlerin toplam ihracat içindeki payının üçte iki oranına çıkması gerektiğini dile getirdi.



"Eğer Türkiye orta gelir tuzağına düşmeyecekse, bunu ihracata dayalı bir büyüme modeli ile sağlayabilir. Yani orta gelir tuzağının ilacı ihracattır. Başka da bir formül yoktur." diyen Şimşek, Türkiye'nin tam bir ihracat seferberliği içerisinde olması gerektiğinin altını çizdi.