Orta Avrupa'nın kesişme noktası Bratislava

Tuna Nehri'nin kıyısında yer alan Slovakya'nın başkenti Bratislava, Orta Avrupa'nın büyük kentleri Viyana, Prag ve Budapeşte'ye yakınlığının vermiş olduğu avantajla turistlerin ilgisini çekiyor.

Slovakya'nın batı sınırında yer alan Bratislava, Avusturya'nın başkenti Viyana, Macaristan'ın başkenti Budapeşte ve Çekya'nın başkenti Prag'a yakın konumda bulunuyor. Orta Avrupa turuna çıkanların merkezi durumundan dolayı tercih ettiği noktalardan biri olan Bratislava, her yıl çok sayıda turisti ağırlıyor.



Çekoslavakya'nın ikiye bölünmesinden sonra kurulan Slovakya'ya başkentlik yapan Bratislava, yaklaşık 500 bin nüfusa sahip. Kent, parlamentonun yanı sıra devlet binaları, üniversiteler, müze ve tiyatrolarıyla Slovakya'nın siyasi, ekonomik ve kültür merkezi konumunda.



Tarihte uzun yıllar Macar ve Alman kontrolü altında kalan kenti, Macarlar Pozsony, Almanlar ise Pressburg olarak adlandırıyor. Mohaç Savaşı'ndan sonra Budapeşte ve Macaristan'ın büyük bölümünün Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolüne geçmesiyle Macar kralları, 1563-1830 yıllarında Bratislava'da taç giydi.



Kozmopolit yapısıyla dikkati çeken kentte her yıl çok sayıda festival ve ticari organizasyon düzenleniyor. Bratislava'da gezilecek yerlerin başında Old Town'da (Eski Şehir) bulunan Bratislava Kalesi, Michalska Kapısı, Saint Martin Katedrali, Mavi Kilise olarak bilenen Saint Elizabeth Kilisesi ve Tuna Nehri geliyor.



Bratislava'da eski kente girişin yapıldığı Michalska Kapısı'nın zeminde pirinçten yapılan pusula, sıfır noktası olarak kabul ediliyor. Pusulada Bratislava'nın dünyanın önemli kentlerine olan uzaklıkları yer alırken, İstanbul'un kente olan uzaklığı 1231 kilometre gösteriliyor.



Slovakya'nın başkenti Bratislava'da birçok ilginç heykel de bulunuyor. Kentte rögar kapağında poz veren "Cumil" (Man at Work-Çalışan Adam) ile "Schöne Naci", "Fransız Asker" ve "Paparazzi" gibi heykeller turistler tarafından büyük ilgi görüyor.