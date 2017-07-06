Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kamyon devrildi: 77 ölü

Yasak olmasına rağmen yolcu taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu en az 77 kişi hayatını kaybetti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yasak olmasına rağmen yolcu taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu en az 77 kişinin öldüğü bildirildi.



Ulusal basındaki haberlere göre, yasak olmasına rağmen yolcu taşıyan kamyonun sürücüsü, Bambari kentinden Ippy bölgesine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Kamyonun devrildiği kazada en az 77 kişinin yaşamını yitirdiği, 60'a yakın kişinin yaralandığı kaydedildi.



Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.



