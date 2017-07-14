AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mercan'ın katil zanlısı tutuklandı

AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın terör örgütü PKK mensuplarınca evinin önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada bir kişi tutuklandı.

AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın terör örgütü PKK mensuplarınca evinin önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 30 şüpheli gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 10 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 9'u savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, Kemal P. ise sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.